ريتا حايك: لا أحد يحرّك ساكنا

ريتا حايك: لا أحد يحرّك ساكنا



نشرت الممثلة ريتا حايك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور والرسائل المتعلقة بما ترتكبه اسرائيل بحق لبنان.



وكتبت ريتا حايك رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "(...)مجزرة إسرائيلية أخرى ولا أحد يحرك ساكنا".