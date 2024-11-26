نزار فرنسيس بكلمات مؤثرة: "ما في صباح الخير يا بيروت" (فيديو)

شارك الشاعر اللبناني نزار فرنسيس كلماتٍ مؤثرة عبر مقطع فيديو جديد بصوته، يعكس فيها وجع بيروت في ظل الحرب التي تعيشها.
وجاء فيها:
"ما في صباح الخير يا بيروت..
مخنوق صوت الخير بضلوعي
يا نايمي بعد ع ردم بيوت والحزن واعي وناطرك توعي
أوعي
الحزن ممنوع عليكي يفوت
بيروت... شفتك أم عم تموت ومثل ال ع إمي نزلت دموعي"
وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أثنوا على عمق الإحساس والوجع الذي عبّر عنه، مشيرين إلى معاناتهم المشتركة مع بيروت في هذه الأوقات الصعبة.
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A post shared by Nizar Francis (@nizar_francis)
A post shared by Nizar Francis (@nizar_francis)