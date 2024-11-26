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نزار فرنسيس بكلمات مؤثرة: "ما في صباح الخير يا بيروت" (فيديو)

فنّ
2024-11-26 | 07:03
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نزار فرنسيس بكلمات مؤثرة: &quot;ما في صباح الخير يا بيروت&quot; (فيديو)
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نزار فرنسيس بكلمات مؤثرة: "ما في صباح الخير يا بيروت" (فيديو)

شارك الشاعر اللبناني نزار فرنسيس كلماتٍ مؤثرة عبر مقطع فيديو جديد بصوته، يعكس فيها وجع بيروت في ظل الحرب التي تعيشها.

وجاء فيها:

"ما في صباح الخير يا بيروت..

مخنوق صوت الخير بضلوعي

يا نايمي بعد ع ردم بيوت والحزن واعي وناطرك توعي

أوعي

الحزن ممنوع عليكي يفوت

بيروت... شفتك أم عم تموت ومثل ال ع إمي نزلت دموعي"

وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أثنوا على عمق الإحساس والوجع الذي عبّر عنه، مشيرين إلى معاناتهم المشتركة مع بيروت في هذه الأوقات الصعبة.

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وطن.

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