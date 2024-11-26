أمل بشوشة تعيد تأكيد تضامنها مع لبنان برسالة مؤثرة (صورة)

أعادت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة، التي اشتهرت بمشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي"، نشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، معبرة عن تضامنها القوي مع لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها.

الصورة التي شاركتها أمل حملت عبارة بالإنجليزية"Beirut You Have my Heart" (بيروت، لديكِ قلبي)، مؤكدة من خلالها حبها ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة.

من خلال هذه اللفتة البسيطة والمباشرة، أثبتت أمل بشوشة مرة أخرى أنها تظل قريبة من لبنان وأهله، وأن التضامن لا يتوقف عند الكلمات بل يصل إلى قلوب الجميع في لحظات الحاجة.