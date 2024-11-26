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سليم عساف يشارك مشهداً جميلاً للثلج في لبنان (صورة)

فنّ
2024-11-26 | 08:46
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سليم عساف يشارك مشهداً جميلاً للثلج في لبنان (صورة)
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سليم عساف يشارك مشهداً جميلاً للثلج في لبنان (صورة)

نشر الملحن والمغني اللبناني سليم عساف عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صباح اليوم صورة ساحرة للثلج الذي غطى جبال لبنان. الصورة التي التقطها من إحدى المناطق اللبنانية، تظهر فيها الطبيعة الخلابة وبيتًا يطل على المنظر الثلجي، مما يعكس جمال الشتاء في قلب لبنان.

رافق سليم الصورة برسالة بسيطة ومعبرة كتب عليها "بحبك" مع العلم اللبناني، ليؤكد محبته العميقة لوطنه. كما أضاف لمسة موسيقية للأجواء بتشغيل أغنية "بتتلج الدني" الشهيرة للسيدة فيروز.

تجسد هذه اللفتة من سليم عساف ارتباطه العميق بلبنان، خصوصًا في هذه اللحظات التي تحتاج فيها البلاد إلى الدعم والحب من أبنائها.

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بتتلج الدني.

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