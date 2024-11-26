دانييلا رحمة توثق قساوة المشهد في بيروت: لبناني... قلبي يؤلمني

دانييلا رحمة توثق قساوة المشهد في بيروت: لبناني... قلبي يؤلمني

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على منصة انستغرام خلال وجودها في أحد المستشفيات في بيروت معبرةً من خلاله عن قساوة المجازر التي تحصل في بلدها.



وفي التفاصيل، نشرت رحمة لقطة وثقت من خلالها الدخان المتصاعد بسبب الغارات الاسرائيلية وكتبت رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "أثناء تواجدنا في المستشفى، سمعنا فجأة دوي انفجار، فتح الطبيب الستائر وهذا ما رأيناه".



وأضافت دانييلا رحمة: "لبناني، شعبي. قلبي يؤلمني، لا أصدق ما نمر به. يبدو الأمر وكأنه كابوس. الله يحمينا ويمنح القوة لكل تلك العائلات التي فقدت منازلها وأقاربها ورفاقها".