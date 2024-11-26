ريتا حايك تجدد الصرخة... هذا ما قالته

ريتا حايك تجدد الصرخة... هذا ما قالته

تفاعلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مجددًا مع التطورات الأخيرة في لبنان، بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة.



وشاركت ريتا حايك رسالة باللغة الفرنسية مفادها: "الأمر بسيط للغاية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أي شخص يقوم بتسليح، تمويل أو دعم إسرائيل هو شريك في جرائمها، كما يُعتبر كُلّا من التواطؤ والتبرير جريمتي بموجب القانون الدولي".