مع تصعيد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: هكذا تبدو بيروت وضواحيها (فيديو)

مع تصعيد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: هكذا تبدو بيروت وضواحيها (فيديو)



أعربت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن غضبها جراء الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان عبر حسابها على منصة انستغرام، مجددةً بذلك دعمها ومساندتها للشعب اللبناني.



وفي التفاصيل، شاركت نادين الراسي مقطع فيديو من فيلم "1982" للممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، حيث تحاول المعلمة إبعاد التلاميذ عن النوافذ بعد سقوط غارة قريبة، وفي المقابل يتكرر المشهد نفسه في إحدى المدارس في بعبدا لحظة استهداف العدوان بيروت وضواحيها.



وكتبت نادين الراسي: "وإبني مارك هلأ بهالدقيقة بالجامعة تحت القصف عم يعمل فحصه"، كما وثقت عددًا من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري لسماء بيروت ومشاهد الدخان المتصاعد إثر الغارات المتتالية.