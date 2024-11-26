الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع تصعيد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: هكذا تبدو بيروت وضواحيها (فيديو)
فنّ
2024-11-26 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مع تصعيد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: هكذا تبدو بيروت وضواحيها (فيديو)
مع تصعيد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: هكذا تبدو بيروت وضواحيها (فيديو)
أعربت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن غضبها جراء الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان عبر حسابها على منصة انستغرام، مجددةً بذلك دعمها ومساندتها للشعب اللبناني.
وفي التفاصيل، شاركت نادين الراسي مقطع فيديو من فيلم "1982" للممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، حيث تحاول المعلمة إبعاد التلاميذ عن النوافذ بعد سقوط غارة قريبة، وفي المقابل يتكرر المشهد نفسه في إحدى المدارس في بعبدا لحظة استهداف العدوان بيروت وضواحيها.
وكتبت نادين الراسي: "وإبني مارك هلأ بهالدقيقة بالجامعة تحت القصف عم يعمل فحصه"، كما وثقت عددًا من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري لسماء بيروت ومشاهد الدخان المتصاعد إثر الغارات المتتالية.
فنّ
تصعيد
العدوان
الاسرائيلي...
نادين
الراسي
المشهد:
بيروت
وضواحيها
(فيديو)
التالي
نزار فرنسيس بكلمات مؤثرة: "ما في صباح الخير يا بيروت" (فيديو)
ريتا حايك: لا أحد يحرّك ساكنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-11-22
مع تصاعد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: مجرم!
فنّ
2024-11-22
مع تصاعد العدوان الاسرائيلي... نادين الراسي توثق المشهد: مجرم!
0
فنّ
2024-11-25
بعد التصعيد الأخير على بيروت... نادين الراسي: لا زالت الحدث هي الحدث
فنّ
2024-11-25
بعد التصعيد الأخير على بيروت... نادين الراسي: لا زالت الحدث هي الحدث
0
فنّ
2024-10-23
بسبب القصف الاسرائيلي... نادين الراسي تغادر منزلها بملابس النوم: "ما تتفاجأوا كثير" (فيديو)
فنّ
2024-10-23
بسبب القصف الاسرائيلي... نادين الراسي تغادر منزلها بملابس النوم: "ما تتفاجأوا كثير" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-15
التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-15
التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:16
نادين ويلسون نجيم تعليقًا على التطورات الخطيرة: كثير هيك الظلم كثير
فنّ
13:16
نادين ويلسون نجيم تعليقًا على التطورات الخطيرة: كثير هيك الظلم كثير
0
فنّ
11:19
ريتا حايك تجدد الصرخة... هذا ما قالته
فنّ
11:19
ريتا حايك تجدد الصرخة... هذا ما قالته
0
فنّ
10:45
مايا دياب: إن لم نعُد الى مبدأ الدولة في لبنان فلن يكون لنا لبنان
فنّ
10:45
مايا دياب: إن لم نعُد الى مبدأ الدولة في لبنان فلن يكون لنا لبنان
0
فنّ
10:07
دانييلا رحمة توثق قساوة المشهد في بيروت: لبناني... قلبي يؤلمني
فنّ
10:07
دانييلا رحمة توثق قساوة المشهد في بيروت: لبناني... قلبي يؤلمني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:15
مجزرة في النبي شيت... إليكم آخر المستجدات في البقاع
أخبار لبنان
07:15
مجزرة في النبي شيت... إليكم آخر المستجدات في البقاع
0
آخر الأخبار
05:52
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء المطران عودة: اتفقنا على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والركن السياسي الأساسي هو اتفاق الطائف الذي سنواجه به مرحلة ما بعد الحرب
آخر الأخبار
05:52
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء المطران عودة: اتفقنا على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والركن السياسي الأساسي هو اتفاق الطائف الذي سنواجه به مرحلة ما بعد الحرب
0
آخر الأخبار
11:39
إعلام سوري رسمي: تقارير أولية عن "عدوان" إسرائيلي في قريتين في حمص السورية
آخر الأخبار
11:39
إعلام سوري رسمي: تقارير أولية عن "عدوان" إسرائيلي في قريتين في حمص السورية
0
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع
0
أخبار دولية
14:13
أصوات سياسية وشعبية تعارض إتفاق وقف النار... هذا ما يقوله الشارع الإسرائيلي
أخبار دولية
14:13
أصوات سياسية وشعبية تعارض إتفاق وقف النار... هذا ما يقوله الشارع الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
على نار المفاوضات... اسرائيل تعزز موقعها بصورٍ من الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
على نار المفاوضات... اسرائيل تعزز موقعها بصورٍ من الليطاني
0
أمن وقضاء
14:10
مشهد الميدان جنوباً وبقاعاً وخريطة التوغلات...
أمن وقضاء
14:10
مشهد الميدان جنوباً وبقاعاً وخريطة التوغلات...
0
أخبار دولية
14:09
هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار
أخبار دولية
14:09
هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار
0
أمن وقضاء
14:08
زنّار ناري لفّ الضاحية... هكذا تبدو الصورة من مشارفها
أمن وقضاء
14:08
زنّار ناري لفّ الضاحية... هكذا تبدو الصورة من مشارفها
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إستهدفت مناطق فيها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب... هكذا يبدو المشهد من بيروت
أمن وقضاء
14:06
غارات إستهدفت مناطق فيها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب... هكذا يبدو المشهد من بيروت
0
أخبار دولية
14:03
وقف إطلاق النار... إسرائيل تعول على اللجنة التي ستتابع مراقبته
أخبار دولية
14:03
وقف إطلاق النار... إسرائيل تعول على اللجنة التي ستتابع مراقبته
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
2
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
3
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
4
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
5
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
6
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
7
خبر عاجل
09:18
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد
خبر عاجل
09:18
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد
8
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More