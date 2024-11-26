نادين ويلسون نجيم تعليقًا على التطورات الخطيرة: كثير هيك الظلم كثير

نادين ويلسون نجيم تعليقًا على التطورات الخطيرة: كثير هيك الظلم كثير



عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين ويلسون نجيم عن غضبها بسبب الإجرام وتصعيد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، خصوصا بعد التطورات الأخيرة.



ونشرت نجيم مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام للغارات الكثيفة على بيروت وضواحيها وكتبت: "كثير هيك الظلم كثير!!!".