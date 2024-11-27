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"انتهت الحرب"... هيفا وهبي: اليوم نفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام

فنّ
2024-11-27 | 03:19
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&quot;انتهت الحرب&quot;... هيفا وهبي: اليوم نفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام
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"انتهت الحرب"... هيفا وهبي: اليوم نفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام

نشرت الفنانة هيفا وهبي في حسابها عبر موقع انستغرام صورة معبرة جدا تجمع العلم اللبناني بنور الشمس وأيادي الناس المتشابكة.

وكتبت هيفا وهبي: "انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر."

وأضافت: "نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ... كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي.... هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية.

وختمت هيفا: "والى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب... قلوبنا وصلواتنا معكم".

 

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