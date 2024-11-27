سيرين عبد النور: الأهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر ونحب لبنان اكثر

الجنوب البقاع بعلبك بيروت #لبنان كله

الحمد الله على رجوعكم بالسلامة

الله يرحم ارواح الشهداء ويا وجع قلبنا على اطفالنا💔

الله يعطي القوة لقلوب اهلنا والحكمة لعقولهم برجعتهم ليستوعبوا كل يللي صار والاهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر نحب لبنان اكثر #نحنا_شعب_لبنان 🇱🇧… pic.twitter.com/pMWtMH56ym — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 27, 2024

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على وقف اطلاق النار في لبنان.وكتبت سيرين عبد النور في منشور في حسابها عبر منصة إكس: " الجنوب البقاع بعلبك بيروت لبنان كله... الحمد الله على رجوعكم بالسلامة... الله يرحم ارواح الشهداء ويا وجع قلبنا على اطفالنا... الله يعطي القوة لقلوب اهلنا والحكمة لعقولهم برجعتهم ليستوعبوا كل يللي صار والاهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر نحب لبنان اكثر".