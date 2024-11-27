سيرين عبد النور: الأهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر ونحب لبنان اكثر

الجنوب البقاع بعلبك بيروت #لبنان كله
الحمد الله على رجوعكم بالسلامة
الله يرحم ارواح الشهداء ويا وجع قلبنا على اطفالنا💔
الله يعطي القوة لقلوب اهلنا والحكمة لعقولهم برجعتهم ليستوعبوا كل يللي صار والاهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر نحب لبنان اكثر #نحنا_شعب_لبنان 🇱🇧… pic.twitter.com/pMWtMH56ym
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 27, 2024
الجنوب البقاع بعلبك بيروت #لبنان كله
الحمد الله على رجوعكم بالسلامة
الله يرحم ارواح الشهداء ويا وجع قلبنا على اطفالنا💔
الله يعطي القوة لقلوب اهلنا والحكمة لعقولهم برجعتهم ليستوعبوا كل يللي صار والاهم نتعلم من هالحقد يللي صابنا نحب بعض اكثر نحب لبنان اكثر #نحنا_شعب_لبنان 🇱🇧… pic.twitter.com/pMWtMH56ym