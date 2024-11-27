"حبة من ترابك بكنوز الدني"... ماغي بو غصن: الحمدالله

27 • 11 • 2024 🇱🇧
الحمدالله.. الحمدالله.. الحمدالله 🙏
الله يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي..
صار وقت نتكاتف ونرجع نعمّر هالبلد الحلو ونعيش فيه بسلام..
حبة من ترابك بكنوز الدني.. الحمدالله 🤍#وقف_إطلاق_النار #لبنان
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 27, 2024
27 • 11 • 2024 🇱🇧
الحمدالله.. الحمدالله.. الحمدالله 🙏
الله يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي..
صار وقت نتكاتف ونرجع نعمّر هالبلد الحلو ونعيش فيه بسلام..
حبة من ترابك بكنوز الدني.. الحمدالله 🤍#وقف_إطلاق_النار #لبنان