"حبة من ترابك بكنوز الدني"... ماغي بو غصن: الحمدالله

عبرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن فرحها لانتهاء الحرب في لبنان.



وكتبت ماغي بو غصن في منشور في حسابها عبر منصة إكس: "27 • 11 • 2024... الحمدالله.. الحمدالله.. الحمدالله... الله يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي... صار وقت نتكاتف ونرجع نعمّر هالبلد الحلو ونعيش فيه بسلام... حبة من ترابك بكنوز الدني... الحمدالله".