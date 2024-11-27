راغب علامة يدعم أبناء بلده في منشور مؤثر: ما أجمل هذا المشهد

راغب علامة يدعم أبناء بلده في منشور مؤثر: ما أجمل هذا المشهد

جدد الفنان اللبناني راغب علامة دعمه لأبناء بلده بعد انتهاء الحرب في لبنان وذلك في منشور مؤثر عبر حسابه على إكس.



وجاء في المنشور: "ما أجمل هذا المشهد عودة أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الى قراهم وبيوتهم ومدنهم. بلدنا الحبيب قطع مرحلة هي الأصعب ومؤامرة ديموغرافية هي الأخطر في تاريخه.. صمود أهل الجنوب قد أنقذ لبنان من ضياعه الحمدلله على العودة سالمين".