راغب علامة يدعم أبناء بلده في منشور مؤثر: ما أجمل هذا المشهد

ما أجمل هذا المشهد
عودة أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الى قراهم وبيوتهم ومدنهم.بلدنا الحبيب قطع مرحلة عي الأصعب ومؤامرة ديموغرافية هي الأخطر في تاريخه.. صمود أهل الجنوب قد أنقذ لبنان من ضياعه
الحمدلله على العودة سالمين#لبنان #الحرب_على_لبنان #الجنوب_الصامد
— RaghebAlama (@raghebalama) November 27, 2024
ما أجمل هذا المشهد
عودة أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الى قراهم وبيوتهم ومدنهم.بلدنا الحبيب قطع مرحلة عي الأصعب ومؤامرة ديموغرافية هي الأخطر في تاريخه.. صمود أهل الجنوب قد أنقذ لبنان من ضياعه
الحمدلله على العودة سالمين#لبنان #الحرب_على_لبنان #الجنوب_الصامد