الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القضاء الأميركي يردّ طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب شون "ديدي" كومز

فنّ
2024-11-28 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القضاء الأميركي يردّ طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب شون &quot;ديدي&quot; كومز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القضاء الأميركي يردّ طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب شون "ديدي" كومز

ردّ القضاء الأميركي الأربعاء مجددا طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب بي ديدي، المسجون في نيويورك في قضية يُتهم فيها بالاتجار بالجنس.

وسيواجه المغني، واسمه الحقيقي شون كومز، في أيار 2025 محاكمة جنائية على المستوى الفدرالي لأنه، بحسب الادعاء، وضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز.

وأكد مغني الراب والمنتج ذو النفوذ الكبير براءته من الاتهامات.

ورفض القضاة مرتين إطلاق سراحه بكفالة.

وفي أمر مؤرخ الأربعاء "رفض" قاضي المحكمة الفدرالية في مانهاتن آرون سوبرامانيان، طلبا ثالثا بالإفراج المشروط عن كومز لأنّ "الشروط لم تتوافر لضمان سلامة" المدعين والأطراف المدنية.

وفي الأسبوع الفائت، قال ممثلو الادعاء إنّ كومز اتصل بشهود واستخدم منصات اتصال غير مصرح بها أثناء سجنه منذ أيلول.

ولا يزال مغني الراب قابعا في السجن في نيويورك.

وبعدما شكّل طويلا شخصية رئيسية في ساحة الهيب هوب خصوصا وقطاع الموسيقى عموما، ظهر بي ديدي الجمعة وهو يرتدي زي السجناء أمام قاضي محكمة مانهاتن، بحضور أفراد في عائلته، لطلب الإفراج المشروط عنه.

وصاح مارة في وجه جانيس كومز، والدة مغني الراب: "ابنك مفترس جنسي!".

وقد خفت نجم المغني منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية "آر أند بي" كاسي، وهو إجراء تمت تسويته أخيرا باتفاق "ودي" بحسب الطرفين.

ووصفته مدعيات أخريات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الجنائية، يلاحق مغني الراب مدنيا من أكثر من 120 ضحية يتهمونه بالاعتداء الجنسي، بحسب محاميهم الأميركيين.

ودأب كومز على نفي هذه الاتهامات.

وأسس المغني شركة "باد بوي ريكوردس" للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم "ذي نوتوريوس بيغ" The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.

فنّ

الأميركي

بالإفراج

المشروط

الراب

"ديدي"

LBCI التالي
ممثلة تركية شهيرة تصدم الجمهور... هكذا فاجأت الجميع بتحدثها بالعربية خلال تسلمها جائزة في دبي! (فيديو)
بالنشيد الوطني وعلامة النصر... ريتا حايك توجه تحية مؤثرة للبنانيين على طريقتها الخاصة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-17

من الابتزاز وصولا الى الاتجار بالجنس... اتهامات مخيفة تطال مغني الراب شون "ديدي" كومز

LBCI
فنّ
2024-09-17

ملف "ديدي كومز" تابع... هذا ما حصل مع النجم الأميركي في الساعات الفائتة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-11-21

الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

المبعوث الأميركي آموس هوكستين لـ"الجزيرة": يجب التأكيد أن وقف إطلاق النار هو وقف دائم ينهي الأعمال العدائية ولا نريد تكرار ما حدث سنة 2006 عند انتهاء الحرب ويجب تطبيق الاتفاق كاملا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:24

ممثلة تركية شهيرة تصدم الجمهور... هكذا فاجأت الجميع بتحدثها بالعربية خلال تسلمها جائزة في دبي! (فيديو)

LBCI
فنّ
14:00

بالنشيد الوطني وعلامة النصر... ريتا حايك توجه تحية مؤثرة للبنانيين على طريقتها الخاصة

LBCI
فنّ
12:00

يوسف الخال يتفاعل مع التطورات الأخيرة... وورد الخال تعلّق: واقعنا المريض رح يصعب أكتر

LBCI
فنّ
11:20

‏"حبة من ترابك بكنوز الدنيا"... سعد رمضان: صار وقت نرجع نعمر هالبلد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:57

منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار... أكثر من ٦٠٠٠ طلب ورد الى شركة طيران الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
2024-09-15

انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-29

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: دمار كبير يطال كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-16

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو قوات غولاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

النبطية على موعد مع استقبال أبناءها... رفع للأنقاض

LBCI
أخبار لبنان
03:57

لودريان استهل لقاءاته في قصر الصنوبر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:45

اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم

LBCI
أخبار لبنان
02:37

الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
16:02

هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان... وهذا ما سيفعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:16

هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون

LBCI
خبر عاجل
09:36

أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر

LBCI
خبر عاجل
08:40

الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)

LBCI
أخبار لبنان
00:58

أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

LBCI
خبر عاجل
08:17

بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...

LBCI
خبر عاجل
13:42

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مخربين" في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين

LBCI
أمن وقضاء
14:44

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

LBCI
خبر عاجل
05:26

أمال شحادة: في إسرائيل صدرت التعليمات باستخدام "اليد الحديد" في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وهناك حديث عن عدم اقتراب السكان اللبنانيين من القرى الجنوبية مدة أسبوعين وعدم دخول عناصر "حزب الله" إلى المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الاسرائيليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More