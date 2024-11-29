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بعد وفاته... هذا ما قررت عائلة ليام باين فعله!
فنّ
2024-11-29 | 10:00
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بعد وفاته... هذا ما قررت عائلة ليام باين فعله!
بعد وفاته... هذا ما قررت عائلة ليام باين فعله!
تستعد عائلة نجم فرقة "وان دايركشن" الراحل ليام باين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص متورط بوفاته.
وبدأ الممثلون القانونيون للعائلة بالإجراءات الرسمية لهذه الغاية مع محامي الموسيقى الشهير ريتشارد براي يوم الثلاثاء الفائت، بحسب صحيفة "ستايتسمان".
وتوفي باين، 31 عاماً، بعد سقوطه من شرفة الطابق الثالث بفندق في حي باليرمو العصري في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس في شهر تشرين الأول الفائت.
المصدر
فنّ
وفاته...
عائلة
فعله!
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