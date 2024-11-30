نجمة لبنانية تستعد لإحياء حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس (صورة)

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس في 7 كانون الأول 2024.

وسيُفتتح الصرح التاريخي من جديد بحفل موسيقي استثنائي بعد الحريق المأساوي الذي أصاب الكاتدرائية في نيسان عام 2019 وأعمال الترميم التي استغرقت خمس سنوات.

سيشهد الحفل حضور شخصيات عالمية بارزة، بما في ذلك رؤساء دول مثل جو بايدن، دونالد ترامب، فولوديمير زيلينسكي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الملك تشارلز، والملك محمد السادس. كما سيشارك زعماء دينيون بارزون مثل الكاردينال تيموثي دولان والبطريرك بارثولوميو الأول.

مشاركة هبة طوجي في هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها كرمز لبناني مرموق، وتؤكد على حضورها المؤثر في الساحة الفنية الدولية وفي أبرز المحافل العالمية.