سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال الكويتية: الأسباب والتفاصيل

نشرت الصحف المحلية في الكويت خبراً أثار الجدل، حيث تم الإعلان عن سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى كل من اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك وفقًا لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية يوم السبت.

ويُذكر أن كلا الفنانين قد حصلا على الجنسية الكويتية بموجب مرسوم صدر عام 2001.

وتشهد الكويت منذ ثلاثة أشهر حملة مكثفة للتحقق من حالات "تزوير ومزدوجي الجنسية". وتشمل هذه الحملة مراجعات شاملة تمتد حتى عقود ماضية، بهدف التحقق من صحة وثائق الجنسية، حسبما أفاد مسؤولون.

وفي سياق هذه الجهود، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها الأخير يوم الخميس سحب وإسقاط الجنسية عن 1758 شخصًا. وستُعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وفي خطوة أخرى، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا جديدًا يتعلق بقانون إقامة الأجانب. يهدف هذا القانون إلى معالجة الثغرات في المرسوم السابق الصادر عام 1959، وضمان المزيد من الصرامة في مواجهة أوجه القصور المتعلقة بالإقامة والجنسية.