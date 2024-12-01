وفاة الممثل الفرنسي نيل اريستروب عن 75 عاما

وفاة الممثل الفرنسي نيل اريستروب عن 75 عاما

توفي الممثل الفرنسي نيل اريستروب الأحد عن 75 عاما في منزله الواقع في فيل دافراي بمنطقة باريس، على ما أفاد مسؤوله الإعلامي وزوجته وكالة فرانس برس.



وكتبت زوجته إيزابيل لو نوفيل في بيان "أشعر بألم شديد لوفاة زوجي الممثل العملاق نيل اريستروب، جراء صراع مع المرض. لقد توفي محاطا بمحبة عائلته".



وشارك نيل في أفلام لجاك أوديار مثل "دو باتر مون كور سي تاريتيه" عام 2005 و"أون بروفيت" عام 2009، وأدى في العام 2016 أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل "بارون نوار".



وفاز الراحل سنة 2014 بجائزة سيزار ثالثة عن أفضل دور مساعد في فيلم "كيه دورسيه" المقتبس من شرائط مصوّرة، بالإضافة إلى نيله عام 2020 جائزة موليير المسرحية الفرنسية المرموقة.



ونيل دنماركي حاول الهجرة إلى الولايات المتحدة لكنه توقف في فرنسا للزواج، ونشأ الممثل في بيئة متواضعة جدا في منطقة باريس.



وقال نيل لصحيفة "لوفيغارو" عام 2021 "باعتباري ابن عامل في بانيوليه في خمسينات القرن العشرين، لم أكن أفكّر بتاتا بالمسرح والسينما والعروض".



وقد أصبح الراحل شغوفا بالمسرح بعد تلقيه دروسا مع الممثلة الفرنسية تانيا بالاشوفا، وعمل في هذا المجال لنحو نصف قرن ورفض الشهرة بشكل قطع.



