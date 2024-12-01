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بعد التطورات الأخيرة في القضية... رسالة مدويّة موجّهة إلى سعد الصغير: أمور صادمة تكشفها زوجته السابقة

فنّ
2024-12-01 | 14:38
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بعد التطورات الأخيرة في القضية... رسالة مدويّة موجّهة إلى سعد الصغير: أمور صادمة تكشفها زوجته السابقة
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بعد التطورات الأخيرة في القضية... رسالة مدويّة موجّهة إلى سعد الصغير: أمور صادمة تكشفها زوجته السابقة

بعد التطورات الأخيرة في القضية... رسالة مدويّة موجّهة إلى سعد الصغير: أمور صادمة تكشفها زوجته السابقة

وجهت شمس المغربي رسالة صادمة إلى زوجها السابق الفنان المصري سعد الصغير عقب صدور القرار بحقه وسجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

وفي التفاصيل، نشرت المغربي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور لها برفقة سعد الصغير عبر حسابها الرسمي عبر منصة فيسبوك حيث أرفقت المنشور برسالة جاء فيها: "يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.. اللهم لا شماته عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا إلا عمر ما يتخيله بشر أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولودة حية وقهرت قلبي عليها وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الأرض وأذتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك وكنت بتدبر لي كل شويه مصيبه عشان تحبسني".

وأضافت المغربي ما يلي: "أكثر موقف بقي مش قادرة أنساه لما رمتني وأنا في دمي بموت في البيت إلا خطفتوني منه بعد ما ولدتني بالعافية وأنا في البنج وجريت أنت والبلطجية رمتوني وأنا بطلع في الروح بنزف يا مجرمين(...) ويحرق قلبك يا رب على أقرب الناس ليك زي ماحرقت قلبي وعذبتني عرفت إن في ربنا بكرهك ونفسي أنسى الأيام السوده إلا شفت فيها وشك ده أنت حتى وانا في غربتي".

واختتمت شمس حديثها قائلة: "مارحمتنيش أنت والشمامه الشمال كنتو تتصلو بيا تشتموني وتهددوني(...) ربنا بيذلك دلوقتي بس ادام العالم كله بالكلبشات في الحبس مسجون منك لله ولسه ربنا كبير وعمري ماهاسامحك والا ابطل أدعي عليك وزنب بنتي الغلبانه هو الا في رقبتك مدى الحياه وبسببه عمرك ماهاتشوف خير البيبي الغلبانه الا قطعتها وهي مولوده حيه مش هاقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وأظن عرفت معناها دلوقتي".

ويُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت يوم الاثنين الفائت بسجن سعد الصغير لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية، عقب صدور التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي حيث اتضحت إيجابية عينة دم الفنان للمواد المخدرة بما في ذلك الحشيش والترامادول، الأمر الذي دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
 

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