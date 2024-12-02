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قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-12-02 | 05:40
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قضية شون &quot;ديدي&quot; كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!
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قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!

قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!

اتهمت امرأة تُدعى بريانا بونغولان مغني الراب الأميركي الشهير شون "ديدي" كومز بتعليقها فوق شرفة الطابق السابع عشر في شقة المغنية كاساندرا فينتورا، حبيبته السابقة.

وفي التفاصيل، رفعت بريانا دعوى قضائية ضد كومز بتهمة الاعتداء الجنسي والتسبب المتعمد للإضطراب العاطفي وذلك بحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة "بيبول".

وتسعى بريانا، وهي مصممة أزياء، للحصول على 10 ملايين دولار من كومز كتعويض عن الضرر العاطفي الذي تعرضت له.

ومن جهة أخرى، نفى ممثل كومز القانوني مزاعم بريانا قائلاً: "ينفي السيد كومز بشدة هذه الاتهامات الخطيرة والتي سيثبت في النهاية أنها غير صحيحة".

وبحسب وثائق المحكمة، ادّعت بونغولان أن كومز أمسك بها بعد رؤيتها في شقة فينتورا في شهر أيلول 2016، وأدار ظهرها نحوه ثم قام بالتحرش بها عن طريق ملامسة ثدييها قبل أن يضعها على الشرفة.

وقالت بونغولان في الدعوى إنها "حاولت مقاومة كومز الذي نجح في التغلب عليها مرة أخرى"، مضيفةً أن "فينتورا اقتربت لاحقاً من كومز وصرخت لكي يبتعد عنها وأبلغته أيضاً أن صديقة بونغولان موجودة أيضاً في الشقة"، فقام كومز بسحب بونغولان إلى الشرفة مرة أخرى وضربها بقوة.
وزعمت بونغولان أيضاً أنها عانت من "سوء معاملة كومز لها طوال فترة عملهما معاً والتي بدأت بعدما تواصل كومز معها من أجل التعاون في سلسلة مشاريع متعلقة بالأزياء.
 
 

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