بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟

بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟

خرج الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن صمته بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وضع الفنانة المصرية الصحي، مؤكداً أنها بصحة جيدة.



وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، كتب عبد المقصود: "حان وقت الرد... أغلب المديا كانوا بيسألوني عن صحه شيرين عبد الوهاب ….وعن الشائعات المغرضه التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم….. والآن …حان وقت الرد … لنفي كل ماتردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمده ساعتين رغم شدة برودة الجو واقامه الحفل في جو مفتوح….. لكن حبها لفنها….. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائعة".



وتابع في المنشور: "تناولت المديا بعض الكلمات العفوية الغير مقصودة والتي صدرت منها أثناء الحفل لكن أحب أقول إن شيرين إنسانه طيبة وعفوية جدا واللطيف أن جمهورها بالحفل أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها الغير مقصودة، إن شيرين عبد الوهاب هى صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون……ملكة الطرب العربي".



