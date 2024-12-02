الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟

فنّ
2024-12-02 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟

بعد الشائعات التي طالتها... ما هي آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية؟

خرج الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن صمته بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وضع الفنانة المصرية الصحي، مؤكداً أنها بصحة جيدة.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، كتب عبد المقصود: "حان وقت الرد... أغلب المديا كانوا بيسألوني عن صحه شيرين عبد الوهاب ….وعن الشائعات المغرضه التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم…..  والآن …حان وقت الرد … لنفي كل ماتردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمده ساعتين رغم شدة برودة الجو واقامه الحفل في جو مفتوح….. لكن حبها لفنها….. وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائعة".

وتابع في المنشور: "تناولت المديا بعض الكلمات العفوية الغير مقصودة والتي صدرت منها أثناء الحفل لكن أحب أقول إن شيرين إنسانه طيبة وعفوية جدا واللطيف أن جمهورها بالحفل أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها الغير مقصودة، إن شيرين عبد الوهاب هى صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون……ملكة الطرب العربي".

فنّ

الشائعات

طالتها...

تطورات

شيرين

الوهاب

الصحية؟

LBCI التالي
بعد إصابته بالتهاب في العين... إلتون جون يفقد بصره
قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-01

وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركيّ: أنقرة ضد التطورات في سوريا التي قد تفاقم عدم الاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

آمال شحادة للـLBCI: الاسرائيليون يتحدثون عن أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال 5 ساعات وكريات شمونة تشتعل من الصواريخ التي طالتها

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-22

خوري للـLBCI: نواكب التطورات لتسيير المرفق القضائي وننسق مع المساعدين القضائيين والقوى الامنية لنقل الملفات من المناطق التي تتعرض للعدوان حتى يتمكن القضاة البت فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-19

آخر تطورات الوضع الميداني في الجنوب وتحديداً المواجهات التي تدور في بلدتي شمع وطيرحرفا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:48

دانييلا رحمة: بيروت الساحرة

LBCI
فنّ
09:23

بعد إصابته بالتهاب في العين... إلتون جون يفقد بصره

LBCI
فنّ
05:40

قضية شون "ديدي" كومز تابع... اتهامات جديدة ومعلومات صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
15:21

"هالبلد ما بيستاهل بس نحارب كرماله"... نادين ويلسون نجيم في رسالة مؤثرة للبنانيين (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
رياضة
06:16

انجاز تاريخي... هادي حبيب يمنح لبنان أول لقب في دورات التحدي لكرة المضرب

LBCI
أخبار دولية
04:39

الكرملين: روسيا مستمرة في دعم الرئيس السوري بشار الأسد

LBCI
منوعات
11:20

ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:43

حمية: الحكومة ستقوم بواجباتها على مساحة لبنان تجاه الاضرار التي نتجت عن العدوان

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مولوي: التضامن الوطني اثبت نجاحه في تجربة النزوح

LBCI
أمن وقضاء
07:10

الخروقات الإسرائيلية تتواصل... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:57

إعتصام لحراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمستعان بهم أمام وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
06:39

احتجاجًا على قرار وزير التربية... اعتصام لموجهين تربويين أمام مقر اليونيسف

LBCI
آخر الأخبار
06:35

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرة اللبنانيّ في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاريّ للاستجابة الإنسانية في غزة وبحثا أخر المستجدات في المنطقة والوضع الحالي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:00

وزير الخارجية التركيّ عقب اجتماعه مع نظيره الإيرانيّ: للتوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
04:47

قيادي بالمعارضة السورية: لن نتوقف عن القتال لحين التزام الحكومة السورية بعملية الأمم المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
03:53

بعد الاعتداء عليه... الصحافي داوود رمال يتقدم بدعوى قضائية: لن تنجحوا في إسكاتنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
01:36

بيان من أدرعي لسكان لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
13:35

الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
23:40

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:56

الجيش: العثور على جثمان أحد الضباط بعد استشهاده نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:28

حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم

LBCI
صحف اليوم
00:02

بري لـ"الجمهورية": الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية... وفرنجية عماد المرشحين

LBCI
خبر عاجل
10:55

ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More