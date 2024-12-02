بعد إصابته بالتهاب في العين... إلتون جون يفقد بصره

كشف النجم البريطاني إلتون جون، البالغ من العمر 77 عاماً، أنه فقد بصره بعد اصابته بعدوى في العين مؤخراً وذلك خلال حضوره العرض الأول لفيلمه الخيري "The Devil Wears Prada: The Musical" يوم أمس الأحد.وقال جون للجمهور: "كما يعلم البعض منكم، لقد واجهت بعض المشاكل وفقدت بصري الآن"، مضيفاً: "لم أتمكن من مشاهدة العرض، لكنني استمتعت بالاستماع إليه".والجدير ذكره أن جون كان قد أعلن خلال الأشهر القليلة الفائتة أنه أصيب بالتهاب أفقده البصر في عينه اليمنى، مشيراً إلى أن عينه اليسرى "ليست في أفضل حال".