دانييلا رحمة: بيروت الساحرة

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهر لحظة غروب الشمس في العاصمة اللبنانية بيروت.وأرفقت رحمة المقطع بعبارة: "لا حاجة للفلتر، بيروت الساحرة".