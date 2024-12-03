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أنجلينا جولي تحقق انتصارا قانونيا كبيرا ضد براد بيت... هل أساء معاملتها وأطفالهما؟

فنّ
2024-12-03 | 02:30
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أنجلينا جولي تحقق انتصارا قانونيا كبيرا ضد براد بيت... هل أساء معاملتها وأطفالهما؟
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أنجلينا جولي تحقق انتصارا قانونيا كبيرا ضد براد بيت... هل أساء معاملتها وأطفالهما؟

حققت أنجلينا جولي انتصارا قانونيا كبيرا ضد زوجها السابق براد بيت بعد أن حكم القاضي بأنه يجب عليه تسليم الوثائق والاتصالات التي يمكن أن تثبت أنه أساء معاملة الممثلة وأطفالهما، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويبدو أن الزوجين السابقين في القائمة الأولى مصممان على نبش الماضي ورمي كل ما في وسعهما على بعضهما البعض وسط معركتهما القانونية القاسية من أجل كرمهما الفرنسي.

وقد شهد النزاع المستمر قيام الزوجين السابقين بمهاجمة بعضهما البعض في الإيداعات القانونية منذ أن رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي في عام 2022 لبيعها حصتها في عقار Chateau Miraval الخاص بهم، والذي ينتج وردة متلألئة حائزة على جوائز.

وتظهر الملفات القانونية التي اطلع عليها موقع DailyMail.com أن الاتصالات التي طُلب من بيت (60 عاماً) تقديمها تبدأ في اليوم الذي زعمت فيه جولي أنه أساء إليها على متن طائرة خاصة قبل وقت قصير من انفصالهما في عام 2016.

ونفى بيت دائمًا ارتكاب أي إساءة، وتمت تبرئته من قبل سلطات إنفاذ القانون بعد التحقيق، على الرغم من أن زوجته السابقة ادعت في ملفاتها أن "تاريخه من الاعتداء الجسدي" بدأ "قبل وقت طويل" من حادث الطائرة.
 

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