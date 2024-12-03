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ميريام فارس تحتفل بعيد البربارة مع عائلتها بطريقة مميزة... هذا ما نشرته (صور)
فنّ
2024-12-03 | 10:21
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ميريام فارس تحتفل بعيد البربارة مع عائلتها بطريقة مميزة... هذا ما نشرته (صور)
ميريام فارس تحتفل بعيد البربارة مع عائلتها بطريقة مميزة... هذا ما نشرته (صور)
شاركت الفنانة اللبنانية العالمية ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام والتي وثقت من خلالها احتفالها وعائلتها بعيد البربارة.
وفي التفاصيل، نشرت فارس صورة لولديها جايدن وديف وهما يرتديان الأزياء التنكرية الخاصة بهما، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بزراعة حبوب القمح وكتبت: "هاشلي بربارة والقمح بالكوارة".
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