في أجواء عائلية دافئة... طوني عيسى يعايد زوجته برسالة رومانسية

احتفل الممثل اللبناني طوني عيسى بعيد ميلاد زوجته أمونة عيد بأسلوب مميز، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو جمع أفراد عائلته الصغيرة، التي تنتظر قدوم مولود جديد.

وعلّق عيسى على الفيديو برسالة مليئة بالمشاعر، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا أغلى ما أملك. أنتِ أعظم هدية منحني إياها الله، وما زلتِ تمنحينني أعظم الهدايا يومًا بعد يوم. أحبكِ أكثر مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وأعدك بأن أكون دائمًا بجانبك، داعمًا ومحبًا، لكِ ولتاليا ولصغيرنا الذي نتوق جميعًا لرؤيته".

واختتم كلماته قائلاً: "كل عام وأنتِ أجمل وأحن وأقرب إنسانة إلى قلبي".

وأظهر الفيديو أجواء عائلية دافئة، حيث ظهر طوني عيسى إلى جانب ابنته تاليا، وهما يحتضنان زوجته أمونة التي ارتدت فستاناً فضياً براقاً، أبرز ملامح حملها، مما أضفى على المشهد طابعاً عائلياً مليئاً بالحب والتآلف.