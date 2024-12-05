في أجواء شوارع العاصمة وذكرياتها... إليسا تطلق جديدها: "حبَّك متل بيروت"

في أجواء شوارع العاصمة وذكرياتها... إليسا تطلق جديدها: "حبَّك متل بيروت"

أطلقت ملكة الإحساس إليسا أغنية جديدة بعنوان "حبَّك متل بيروت".



ونشرت إليسا في حسابها عبر منصة يوتيوب الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب والمستوحاة من أجواء العاصمة بيروت.



وجاء في الأغنية: "حبَّك متل بيروت... شمس وسماء وشطوط مضوية... لحظة سعادة وبتأثر فيي حلم الطفولة اللي بعدو عم يكبر... حبَّك متل بيروت كل ما أكبر عم حنّله زيادة وكل ما لاقيته بلاقي السعادة وكل ما بيعاني عم حبّه أكثر".