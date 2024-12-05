بعد انتقادها لارتداء الفساتين نفسها في أكثر من مناسبة... أحلام ترد وتحسم الجدل

بعد انتقادها لارتداء الفساتين نفسها في أكثر من مناسبة... أحلام ترد وتحسم الجدل

قامت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بنشر رسالة عبر حسابها على منصة إكس للرد على الجدل القائم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالتها موجة من الانتقادات بسبب ارتدائها الفساتين نفسها مرات عدة.



وفي التفاصيل، كتبت أحلام الشامسي رسالة جاء فيها:" أولاً صباح الورد طبعاً، أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية والا البسها مرة وارجعها للبوتيك، وهذي فعلاً رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جداً..أحبكم".