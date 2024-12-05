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عامر زيان في أغنية وطنية جديدة.. يحاكي فيها شموخ لبنان وصمود الشعب اللبناني

فنّ
2024-12-05 | 13:08
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عامر زيان في أغنية وطنية جديدة.. يحاكي فيها شموخ لبنان وصمود الشعب اللبناني
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عامر زيان في أغنية وطنية جديدة.. يحاكي فيها شموخ لبنان وصمود الشعب اللبناني

عامر زيان في أغنية وطنية جديدة.. يحاكي فيها شموخ لبنان وصمود الشعب اللبناني

صوّر الفنان عامر زيان اغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية وطنية يحاكي فيها شموخ لبنان وصمود الشعب اللبناني.
 
الأغنية من كلمات طارق جامبيه وألحان هيثم زياد وتوزيع بودي نعوم، أما الإخراج فتحت إدارة المخرج عادل سرحان.
 
ومن المقرر أن تبصر الأغنية النور الأسبوع المقبل عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
 
 

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