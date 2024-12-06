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"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)
فنّ
2024-12-06 | 02:00
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"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)
"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)
اتجهت الانظار الى مدينة جدة السعودية حيث انطلق مساء أمس الخميس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة لعام 2024، تحت شعار "للسينما بيت جديد"، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن من حول العالم.
وهو حدث سنوي بارز شهد في افتتاحه حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من دول العالم العربي والغربي وايضا مشاهير من تركيا حيث يستمر المهرجان حتى 14 كانون الأول، كما تنوعت الإطلالات على السجادة الحمراء إليكم أبرزها.
الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، التي قدّمت حفل الافتتاح، في فستان كلاسيكي وأنيق من "self portrait".
الممثلة المصرية منى زكي في فستان اختاره لها خبير المظهر سيدريك حداد من تصميم "أوسكار دي لارينتا" ومجوهرات صُممت من البلاتين المرصّع بالألماس من "باسكوالي بروني".
الممثلة المصرية يسرا في فستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومجوهرات كارتييه.
الممثلة المصرية نادية الجندي في فستان من تصميم دار هاني البحيري.
الممثلة المصرية أروة جودة في فستان طويل باللون الأبيض من تصميم دار أزياء "عدنان أكبر" السعودية.
الممثلة المصرية ياسمين صبري في فستان ضيق باللون الأحمر من تصميم جان بيار خوري ومجوهرات شوبار.
الممثلة المصرية نور الغندور في فستان كلاسيكي باللون الأسود والذي تزيّن بمجموعة من الورود البيضاء في الجزء السفلي، من تصميم دار جيانا يونس.
الإعلامية ريا أبي راشد في فستان طويل باللون الأحمر من تصميم المصمم اللبناني جورج شقرا ومجوهرات كارتييه.
الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في فستان من تصميم دار جورجيو أرماني ومجوهرات شوبار.
عارضة الأزياء الأرجنتينية
جورجينا رودريغز في فستان ضيّق وطويل باللون الاخضر الغامق.
الممثلة الأميركية إيفا لانغوريا في فستان طويل باللون المعدني اللامع والذهبي.
الممثلة سينثيا إيريفو في فستان طويل باللون الأخضر والذي تميز بتصميم أكمامه العريضة والطويلة.
الممثلة البريطانية إميلي بلانت في فستان كريستالي ومزيّن بشريط عريض من المخمل الأسود والذي انسدل من الكتف ليكمل ذيل الفستان.
الممثلة العالمية كائرين زيتا جونز في فستان طويل باللون الأزرق برفقة زوجها النجم مايكل دوغلاس.
النجمة الهندية كارينا كابور في فستان أنيق وطويل باللون البنفسجي.
الممثلة التركية توبا بويوك أوستون في فستان باللون الذهبي اللامع.
الممثلة التركية نورجول يشيلشاي في فستان طويل باللون الأحمر.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية كالنجم الأميركي ويل سميث والمخرج الأميركي سبايك لي ونجوم السينما المصرية والعربية الفنان المصري أحمد حلمي، الممثل السعودي حسن عسيري، المخرجة السعودية هناء العمير، الفنانة أسيل عمران، الممثل عابد فهد وغيرهم من النجوم.
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