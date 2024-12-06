"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)

اتجهت الانظار الى مدينة جدة السعودية حيث انطلق مساء أمس الخميس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة لعام 2024، تحت شعار "للسينما بيت جديد"، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن من حول العالم.

وهو حدث سنوي بارز شهد في افتتاحه حضوراً لافتاً لنجوم الفن والسينما من دول العالم العربي والغربي وايضا مشاهير من تركيا حيث يستمر المهرجان حتى 14 كانون الأول، كما تنوعت الإطلالات على السجادة الحمراء إليكم أبرزها.الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، التي قدّمت حفل الافتتاح، في فستان كلاسيكي وأنيق من "self portrait".