في أجواء ساحرة ومميزة... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم فان ديزل وعامر خان ومنى زكي

في أجواء ساحرة ومميزة... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرّم فان ديزل وعامر خان ومنى زكي

انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس الخميس في مدينة جدة السعودية وسط حضور لعدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود والمنطقة العربية.



وفي التفاصيل، أُقيم الافتتاح في منطقة جدة التاريخية المعروفة باسم "البلد" حيث المقر الجديد للمهرجان الذي يتخذ هذا العام شعار "للسينما بيت جديد".



وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل الأميركي فان ديزل بجائزة "اليُسر الفخرية" وكذلك الممثلة المصرية منى زكي والممثل الهندي عامر خان والممثلة الأميركية البريطانية إيميلي بلنت.



وقالت منى زكي بعد تسلمها التكريم "دايما بشوف حظي حلو أوي إني اتولدت مصرية، في بلد بتقدر الفن بكافة أشكاله، من بداية حضارتنا من آلاف السنين، من أيام قدماء المصريين، وإحنا بنعبر عن نفسنا بالرسومات والفن، لذلك اتولدنا كلنا، بما فيهم أنا، محبين لكل الفنون".



وأضافت منى زكي "أحب استغل وجودي النهاردة في المهرجان عشان أقول إني فخورة دايما بحبي وإنتمائي لمهنة التمثيل والفن بشكل عام، وسعيدة بأني امرأة عربية عايشة في منطقة محبة للفن، وإن صناعة السينما بتزيد وتزدهر في دولنا العربية كلها، يوم عن التاني".



ويعرض المهرجان في هذه الدورة 122 فيلما من 85 دولة من بينها 16 فيلما تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على "جوائز اليُسر" لمخرجين من آسيا وأفريقيا والدول العربية.



ومن بين أفلام المسابقة الفيلم السعودي "صيفي" للمخرج وائل أبو منصور والفيلم السعودي المصري "ضي - سيرة أهل الضي" للمخرج كريم الشناوي والفيلم المصري السعودي "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من إخراج خالد منصور.



ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج الأميركي سبايك لي وتضم في عضويتها المخرج المصري أبو بكر شوقي والممثلة الإنكليزية ميني درايفر والممثلة التركية توبا بويوك أوستون والممثل الكوري دانيال داي كيم.



كما يتضمن البرنامج سلسلة حوارات مع نجوم من الولايات المتحدة والهند منهم مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز وسارة جيسيكا باركر وجيرمي رينر وشرادها كابور وبريانكا شوبرا ورانبير كابور.



وبالتوازي مع المهرجان يُقام "سوق البحر الأحمر" الذي يشكل منصة مهنية لعرض المشاريع السينمائية الجديدة ودعمها وكذاك فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع الأفلام من داخل السعودية وخارجها.



وجاءت أولى عروض المهرجان مع فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، في عرضه العالمي الأول، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



ويُعرض في الختام يوم 14 كانون الأول فيلم "مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون" الذي يمثل التجربة الإخراجية الثانية للممثل الأميركي جوني ديب.