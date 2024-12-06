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تكريما لبول مكارتني... بريطانيا تطلق قطع نقود معدنية مستوحاة من مسيرته (صورة)

فنّ
2024-12-06 | 07:30
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تكريما لبول مكارتني... بريطانيا تطلق قطع نقود معدنية مستوحاة من مسيرته (صورة)
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تكريما لبول مكارتني... بريطانيا تطلق قطع نقود معدنية مستوحاة من مسيرته (صورة)

تكريما لبول مكارتني... بريطانيا تطلق قطع نقود معدنية مستوحاة من مسيرته (صورة)

أطلقت الهيئة الرسمية لسك العملة البريطانية "ذي رويال مينت" اليوم الجمعة مجموعة من قطع النقود المعدنية من فئة خمسة جنيهات، تكريما لعضو فرقة "بيتلز" سابقا بول مكارتني.

وعلّق النجم البالغ 82 عاما على إصدار هذه المجموعة معتبرا أنه "شرف كبير"، وقد تعاون شخصيا مع الهيئة في تصميم هذه العملات المخصصة لهواة الجمع والتي تستذكر مسيرته.

وتضم المجموعة قطعا فضية وأخرى ملوّنة مستوحاة من الأنماط التي زينت "البيانو السحري" لمكارتني المزيّن بألوان قوس القزح حقبة الـ"بيتلز"، مع اسم الفنان وغيتاره الكهربائي من ماركة "هوفنر" والشعار البصري لفرقة "وينغز" التي تأسست بعد سنة انفراط عقد "بيتلز".

وقالت رئيسة قسم العملات التذكارية في هذه الهيئة ريبيكا مورغان "إن عملاتنا المعدنية تحيي ذكرى الرموز والأحداث الكبرى في التاريخ البريطاني، لذلك بدا مهما في نظرنا الاحتفاء بالمسيرة الموسيقية الرائعة لبول مكارتني على عملة معدنية رسمية في المملكة المتحدة".

وأضافت: "ما يجعل هذه القطعة مميزة جدا هو أن بول كان مشاركا طوال عملية التصميم. إنها تستعيد عددا من عناصر مسيرته الفردية".

وستباع هذه النقود ذات الإصدار المحدود على موقع "ذي رويال مينت"، بسعر يبدأ من 15,50 جنيه إسترليني.

وبعد تفكك "بيتلز"، واصل بول مكارتني مسيرته الفردية الناجحة، إذ بيعت أكثر من مئة مليون نسخة من ألبوماتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى أن مكارتني استخدم البنسات - السنتات البريطانية - للعزف على أوتار غيتاره في بداية مسيرته الفنية، منحته "ذي رويال مينت" ريشة عزف ذهبية.

وفي مطلع 2025، ستقيم الهيئة مزادا على قطع نقود ذهبية موقعة من بول مكارتني، تزن 5 كيلوغرامات، استغرق صنعها أكثر من 250 ساعة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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