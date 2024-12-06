ابنة مايكل جاكسون تعلن خطوبتها... وهكذا كشفت عن الخبر (فيديو)

أعلنت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، خطوبتها من زميلها في الفرقة جاستن لونغ، منتج موسيقى فرقة "5 Seconds of Summer".

العارضة البالغة من العمر 26 عامًا كشفت عن الخبر عبر حسابها على إنستغرام يوم الجمعة، حيث نشرت صورة رومانسية من لحظة الخطوبة إلى جانب فيديو يعرض مقتطفات من لحظاتهما معًا.

وفي منشورها، وجهت باريس تهنئة خاصة إلى جاستن، الذي يُلقب بـ "بلو"، بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتبت: "عيد ميلاد سعيد، يا بلو الحلو. السنوات الماضية التي قضيناها معًا كانت بمثابة دوامة لا توصف، ولم أستطع أن أحلم بشخص أكثر مثالية لمشاركة حياتي معه. شكرًا لأنك جعلتني أكون لك. أحبك".

على الرغم من أن باريس لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول موعد أو مكان طلب الزواج، إلا أنه تم رصدها وهي ترتدي الخاتم منذ أيلول الماضي. ويُعتقد أن العلاقة بين باريس وجاستن بدأت في عام 2022.

قبل ذلك، كانت باريس على علاقة مع زميل آخر في الفرقة، غابرييل غلين، إلا أن علاقتهما انتهت في 2021 بعد عامين.