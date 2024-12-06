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نجمان هوليووديان يتألقان على السجادة الحمراء في السعودية... وهذه إطلالتهما (صور)

فنّ
2024-12-06 | 14:01
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نجمان هوليووديان يتألقان على السجادة الحمراء في السعودية... وهذه إطلالتهما (صور)
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نجمان هوليووديان يتألقان على السجادة الحمراء في السعودية... وهذه إطلالتهما (صور)

تألّق الزوجان كاثرين زيتا-جونز ومايكل دوغلاس على السجادة الحمراء خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، المملكة العربية السعودية، ليل الخميس.

وبدت كاثرين، البالغة من العمر 55 عامًا، في قمة التألق والجمال، حيث تمسكت بيد زوجها، النجم الهوليوودي مايكل دوغلاس، 80 عامًا، على السجادة الحمراء.

وارتدت كاثرين فستانًا مذهلاً باللون الأزرق الملكي، بدون أكمام أظهر جمال منحنياتها، وتم تفصيله بشكل مثالي ليلائم جسدها الرائع.

كما تميز الفستان بشق أمامي كشف عن ساقيها المشدودتين، وتزين بعباءة مميزة تتدفق وراءها بشكل دراماتيكي أثناء سيرها على السجادة.

واكملت إطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ مرصع بالمجوهرات، لفت الأنظار حول كاحليها، وأضافت لمسة من التألق مع سوار ألماس وأقراط وعدد من الخواتم.

أما مايكل دوغلاس فقد بدا في غاية الأناقة بجانبها، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية باللون الأسود مع قميص برباط عنق، ليكمل الإطلالة المتناغمة مع زوجته.

ويُذكر أن الزوجان احتفلا بذكرى زواجهما الـ24 من الشهر الفائت.

 
 

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