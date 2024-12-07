الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحكم ضد عمرو دياب في واقعة الصفع صدر... وهذه هي قيمة الغرامة التي عليه أن يدفعها!
فنّ
2024-12-07 | 13:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحكم ضد عمرو دياب في واقعة الصفع صدر... وهذه هي قيمة الغرامة التي عليه أن يدفعها!
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع، وفق ما أعلن موقع
القاهرة 24.
وجاء في التحقيقات بالقضية أن عمرو دياب صفع أحد المعجبين يدعى سعد أسامة، خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.
فنّ
واقعة
الصفع
صدر...
الغرامة
يدفعها!
التالي
"ليست البطولة أن تحمل سيفا".... نوال الزغبي: هذه هي البطولة الحقيقية!
من إيما إلى نيك... نجمة هوليوودية تكشف عن تغيير هويتها الجندرية (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:09
بن فرحان للمجتمع الدولي: إذا كان مهتما بمصداقيته فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام
أخبار دولية
07:09
بن فرحان للمجتمع الدولي: إذا كان مهتما بمصداقيته فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام
0
آخر الأخبار
2024-12-01
الرئيس السوري بشار الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه
آخر الأخبار
2024-12-01
الرئيس السوري بشار الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه
0
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27
عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها
علوم وتكنولوجيا
2024-11-27
عثروا عليها عن طريق الصدفة... مدينة "مدفونة تحت الجليد" في غرينلاند تصدم العلماء وهذه قصتها
0
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:15
غنى لإليسا وأصالة وشيرين وعمر دياب وغيرهم... تامر حسني يكرم "أسطورة التلحين العربي" على طريقته (فيديو)
فنّ
14:15
غنى لإليسا وأصالة وشيرين وعمر دياب وغيرهم... تامر حسني يكرم "أسطورة التلحين العربي" على طريقته (فيديو)
0
فنّ
07:13
"السينما والبيئة وجهان لعملة واحدة"... محمد رمضان: التوعية بقضايا تغيّر المناخ سينمائيا يحتاج إلى ذكاء
فنّ
07:13
"السينما والبيئة وجهان لعملة واحدة"... محمد رمضان: التوعية بقضايا تغيّر المناخ سينمائيا يحتاج إلى ذكاء
0
فنّ
06:35
"ليست البطولة أن تحمل سيفا".... نوال الزغبي: هذه هي البطولة الحقيقية!
فنّ
06:35
"ليست البطولة أن تحمل سيفا".... نوال الزغبي: هذه هي البطولة الحقيقية!
0
فنّ
2024-12-06
من إيما إلى نيك... نجمة هوليوودية تكشف عن تغيير هويتها الجندرية (صورة)
فنّ
2024-12-06
من إيما إلى نيك... نجمة هوليوودية تكشف عن تغيير هويتها الجندرية (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
0
آخر الأخبار
2024-11-17
عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة هوكشتاين الى بيروت
آخر الأخبار
2024-11-17
عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة هوكشتاين الى بيروت
0
أخبار دولية
13:07
زيلينسكي يعلن أنه عقد "لقاء جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون
أخبار دولية
13:07
زيلينسكي يعلن أنه عقد "لقاء جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون
0
أخبار دولية
02:44
الجيش السوريّ: نفّذنا إعادة انتشار في محافظتي درعا والسويداء
أخبار دولية
02:44
الجيش السوريّ: نفّذنا إعادة انتشار في محافظتي درعا والسويداء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
شقيق المعتقل علي حسن العلي للـLBCI: ننتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة حول صحّة الاخبار عن اطلاقه
تقارير نشرة الاخبار
14:55
شقيق المعتقل علي حسن العلي للـLBCI: ننتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة حول صحّة الاخبار عن اطلاقه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
رفيق عيد وصيفًا لبطل العالم في الراليات الصحراوية
تقارير نشرة الاخبار
14:53
رفيق عيد وصيفًا لبطل العالم في الراليات الصحراوية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
كاتدرائية نوتر دام في باريس تحفة فنية ورمز حي للاستمرارية والتجدد
تقارير نشرة الاخبار
14:42
كاتدرائية نوتر دام في باريس تحفة فنية ورمز حي للاستمرارية والتجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اندفاع المغتربين اللبنانيين لحجز رحلات الأعياد بعد وقف إطلاق النار... هذه الأسعار والتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:39
اندفاع المغتربين اللبنانيين لحجز رحلات الأعياد بعد وقف إطلاق النار... هذه الأسعار والتفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
ملف الرئاسة الى التفعيل وجولة مرتقبة لجنبلاط على القيادات المسيحية
تقارير نشرة الاخبار
14:33
ملف الرئاسة الى التفعيل وجولة مرتقبة لجنبلاط على القيادات المسيحية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الـLBCI عند معبر القاع...لا طوفان نزوح رغم تجدد الحرب في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الـLBCI عند معبر القاع...لا طوفان نزوح رغم تجدد الحرب في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة حكومية استثنائية في صور.. وهذا ما تمّ بحثه
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة حكومية استثنائية في صور.. وهذا ما تمّ بحثه
0
أخبار دولية
14:18
رئيس اساقفة باريس يفتح باب كاتدرائية نوتردام لأول مرة بعد ترميمها (فيديو)
أخبار دولية
14:18
رئيس اساقفة باريس يفتح باب كاتدرائية نوتردام لأول مرة بعد ترميمها (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
موقف ترامب من الملف السوري وتفاصيل عن الوجود الأميركي في سوريا ومصير الحلفاء
تقارير نشرة الاخبار
14:14
موقف ترامب من الملف السوري وتفاصيل عن الوجود الأميركي في سوريا ومصير الحلفاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:20
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
أخبار دولية
13:20
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
2
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
3
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
10:54
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
4
خبر عاجل
06:17
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان
خبر عاجل
06:17
مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان
5
خبر عاجل
07:06
هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد
خبر عاجل
07:06
هوكستين: لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد
6
خبر عاجل
07:03
هوكستين: ما يحدث في سوريا يضعف حزب الله لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا إدخال الأسلحة إلى البلاد
خبر عاجل
07:03
هوكستين: ما يحدث في سوريا يضعف حزب الله لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا إدخال الأسلحة إلى البلاد
7
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
أخبار دولية
17:46
والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة
8
آخر الأخبار
08:53
سكان ونشطاء لرويترز: متظاهرون يحطمون تمثالًا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة رئيسية في جرمانا جنوبي مدينة دمشق
آخر الأخبار
08:53
سكان ونشطاء لرويترز: متظاهرون يحطمون تمثالًا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة رئيسية في جرمانا جنوبي مدينة دمشق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More