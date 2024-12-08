بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر

بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر

كتب الفنان أيمن زيدان منشوراً عبر حسابه على فيسبوك بعد الأحداث التي تحصل حالياً في بلده سوريا، وجّه من خلاله رسالة اعتذار وندم بسبب شعوره المستمر بالخوف.



وجاء في المنشور: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً …ربما كنا أسرى لثقافة الخوف ..أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود الى الدم والفوضى …لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في اعادة لحمة الشعب السوري ….شكرا لأنني أحس انني شيعت ُ خوفي وأوهامي …..بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه".