"بلدنا بحاجة ناس تحبها"... هذا ما تمنته رشا شربتجي لبلدها سوريا

"بلدنا بحاجة ناس تحبها"... هذا ما تمنته رشا شربتجي لبلدها سوريا

وجهت المخرجة رشا شربتجي رسالة أمل بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا في منشور عبر حسابها على إكس.



وكتبت شربتجي في المنشور: "يا رب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة، بلدنا بحاجة ناس تحبها وتساعدنا لنكسر الخوف يلي جواتنا، يارب يكون القادم عادل ومعتدل ومحب ويرسم خريطة سوريا الجميلة اللي منتمناها ومنتمنى نكمل فيها سوريا لكل السوريين".