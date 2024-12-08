"بلدنا بحاجة ناس تحبها"... هذا ما تمنته رشا شربتجي لبلدها سوريا

يارب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة، بلدنا بحاجة ناس تحبها وتساعدنا لنكسر الخوف يلي جواتنا، يارب يكون القادم عادل ومعتدل ومحب ويرسم خريطة سوريا الجميلة اللي منتمناها ومنتمنى نكمل فيها
سوريا لكل السوريين… pic.twitter.com/2u1DSU3H1x
— Rasha Shurbatji (@RashaShurbatji) December 8, 2024
يارب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة، بلدنا بحاجة ناس تحبها وتساعدنا لنكسر الخوف يلي جواتنا، يارب يكون القادم عادل ومعتدل ومحب ويرسم خريطة سوريا الجميلة اللي منتمناها ومنتمنى نكمل فيها
سوريا لكل السوريين… pic.twitter.com/2u1DSU3H1x