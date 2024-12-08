في ظل التطورات الأخيرة... معتصم النهار: صباح الخير سوريا

في ظل التطورات الأخيرة... معتصم النهار: صباح الخير سوريا

كتب الممثل معتصم النهار منشوراً عبر حسابه على إكس أعرب من خلاله عن فرحه بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا.



وجاء في المنشور: "صباح الخير سوريا".