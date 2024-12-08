"كنا خايفين نحكي كلمة"... حسن خليل: اليوم رح نحكي كل شي

نشر الممثل حسن خليل صورة لعلم الثورة السورية عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا.وكتب خليل: "كنا خايفين نحكي كلمة اليوم رح نحكي كل شي".