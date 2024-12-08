الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم "ينعاد عليكو" الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي
فنّ
2024-12-08 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيلم "ينعاد عليكو" الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي
فيلم "ينعاد عليكو" الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي
فاز المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي مساء أمس السبت بجائزة "النجمة الذهبية"، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما في مراكش، عن فيلمه "ينعاد عليكو"، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".
الفيلم الروائي الثاني لإسكندر قبطي هو دراما عائلية تربط فيها حادثة بسيطة مصائر أربع شخصيات، وتكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية في مواجهة ثقل التقاليد الذكورية.
وقالت منى قبطي أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن زوجها الذي تغيّب عن الحفلة "بالرغم من فرحنا الكبير بهذا التقدير، نقف هنا بمشاعر مستقلة في ظل كل ما نشهده من فظائع وجرائم في حق شعبنا والإنسانية ككل".
وأضافت "ونتساءل في ظل عجزنا كيف وصلنا إلى هنا كيف أصبح التجريد من الإنسانية شيئا عاديا؟ كيف أصبح القتل والدمار والتشريد مشهدا مقبولا؟ كيف فقدنا البوصلة".
وأملت قبطي أن "يجيب فيلم ينعاد عليكو على بعض الأسئلة من خلال تسليط الضوء على تداعيات التلقين في المجتمعات وتأثيرها على سلوكيات الأفراد لا سيما في مجتمعات لا تزال النساء فيها مقيدة بأسر عادات وتقاليد تلغي حريتها الشخصية".
كذلك، حصل الفيلم على جائزة مزدوجة في فئة أفضل أداء تمثيلي نسائي للممثلتين الفلسطينيتين منار شهاب ووفاء عون.
وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الأوكراني رومان لوتسكي عن دوره في فيلم "أندر ذي فولكانو" للمخرج البولندي داميان كوكور، الذي فاز أيضا بجائزة الإخراج.
ومُنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلم "لا كينتا" للمخرجة الأرجنتينية سيلفينا شنيسر، و"ذي فيلدج نكست تو بارادايس" للمخرج الصومالي مو هاراوي.
ضمت لجنة تحكيم هذه الدورة الحادية والعشرين من المهرجان، برئاسة المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، الممثلتين الأميركيتين باتريشيا أركيت والفرنسية فيرجيني إفيرا، والمخرج الإيراني علي عباسي والممثل البريطاني أندرو غارفيلد والأسترالي جايكوب إلوردي.
أقيم مهرجان مراكش الدولي للسينما في الفترة من 29 تشرين الثاني إلى 7 كانون الأول بحضور أسماء كبيرة في السينما، مثل المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ والأميركي تيم برتون والممثل الأميركي شون بن.
فنّ
"ينعاد
عليكو"
الفلسطيني
الجائزة
الكبرى
بمهرجان
مراكش
السينمائي
التالي
"نفس"... زينة مكي توثق لحظة عودتها إلى لبنان بطريقة مؤثرة: ما في أغلى منك (فيديو)
غنى لإليسا وأصالة وشيرين وعمر دياب وغيرهم... تامر حسني يكرم "أسطورة التلحين العربي" على طريقته (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-11-14
فيلم "أحلام عابرة" الفلسطيني يفتتح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
فنّ
2024-11-14
فيلم "أحلام عابرة" الفلسطيني يفتتح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
0
منوعات
2024-09-14
احتجاجات رغم تعليق عرض "روس في الحرب" بمهرجان تورونتو السينمائي
منوعات
2024-09-14
احتجاجات رغم تعليق عرض "روس في الحرب" بمهرجان تورونتو السينمائي
0
فنّ
2024-12-06
"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)
فنّ
2024-12-06
"للسينما بيت جديد"... مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في جدة: إليكم أبرز الإطلالات (صور)
0
منوعات
2024-12-05
مطار زايد الدولي في أبوظبي يحصد لقب "أجمل مطار في العالم"
منوعات
2024-12-05
مطار زايد الدولي في أبوظبي يحصد لقب "أجمل مطار في العالم"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:20
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
فنّ
14:20
كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟
0
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
0
فنّ
12:55
ديما قندلفت: دمتم ودامت سوريتنا
فنّ
12:55
ديما قندلفت: دمتم ودامت سوريتنا
0
فنّ
12:00
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا
فنّ
12:00
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:14
عابد فهد: عمار يا سوريا عمار
فنّ
05:14
عابد فهد: عمار يا سوريا عمار
0
أخبار دولية
2024-12-07
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
أخبار دولية
2024-12-07
نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-07
خريطة توزع القوى في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-07
خريطة توزع القوى في سوريا
0
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
خبر عاجل
2024-12-07
أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
0
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
0
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
0
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
0
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
0
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
0
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
0
أخبار دولية
13:19
إسرائيل نقلت ثقل جيشها الى الجبهة السورية
أخبار دولية
13:19
إسرائيل نقلت ثقل جيشها الى الجبهة السورية
0
أخبار لبنان
13:18
جعجع: حان وقت العدالة في سوريا ولبنان
أخبار لبنان
13:18
جعجع: حان وقت العدالة في سوريا ولبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
خبر عاجل
15:57
رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة
2
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
3
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
4
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
5
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
6
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
7
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
8
آخر الأخبار
01:25
رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم
آخر الأخبار
01:25
رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More