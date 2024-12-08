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سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته

سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته





ونشرت معمار صورة بيضاء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "عاشت سوريا 8/12/2024".

عبّرت الممثلة سلافة معمار عن سعادتها جراء التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على انستغرام.ونشرت معمار صورة بيضاء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "عاشت سوريا 8/12/2024".