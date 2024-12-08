كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟

كندا علوش تضع الجمهور في حيرة... هل انتصرت على السرطان؟

أثارت الممثلة كندا علوش العديد من التساؤلات لدى جمهورها بعد حذفها المنشور الذي أعلنت فيه انتصارها على سرطان الثدي اليوم الأحد.



وفي التفاصيل، أعلنت علوش الخبر في صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "اليوم أعلن شفائي التام من السرطان … باركولي 8-12-2024"، لتعود وتحذف الصورة بشكل مفاجئ.



وأعادت علوش نشر الصورة نفسها عبر خاصية القصص المصورة في وقت لاحق وكتبت: "صباح الفرج" وذلك بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا.