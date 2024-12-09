هيفا وهبي لإليسا: ما في مثلك

هنأت الفنانة هيفا وهبة ملكة الاحساس اليسا على عملها الجديد "حبك مثل بيروت".



ونشرت هيفا صورة لاليسا، كانت قد نشرتها الأخيرة سابقا، من مكان تصوير كليب الأغنية عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر انستغرام.



وأرفقت هيفا الصورة بالتالي: "ما في مثلك ولا مثل حب بيروت ولا لبنان كله... مبروك حبيبتي اليسا".



وأثنت هيفا على عمل مخرج الكليب ايلي فهد، وكتبت: "شكرا صديقي ايلي على هالعمل الحقيقي مثلك".