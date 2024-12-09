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جيسي عبدو: لا الزيتون ينكسر ولا الأرز يلتوي ولا الياسمين يذبل

نشرت الممثلة جيسي عبدو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة جمعت فلسطين ولبنان وسوريا.



وكُتب على الصورة: "لا الزيتون ينكسر ولا الأرز يلتوي ولا الياسمين يذبل".