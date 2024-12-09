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"موانا 2" يحافظ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2024-12-09 | 09:35
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"موانا 2" يحافظ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية
"موانا 2" يحافظ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تصدر "موانا 2"، وهو أحدث فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة ديزني، شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق فيلم الرسوم المتحركة الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مع "موانا" الشابة في مهمة حاسمة عبر المحيط الهادئ، إيرادات بلغت 52 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية منذ طرحه، لتتجاوز إيراداته الإجمالية 300 مليون دولار.
ويشكل فيلم الرسوم المتحركة الذي يتضمن أصوات مشاهير بينهم أولي كرافاليو ودواين "ذي روك" جونسون، تتمة الجزء الأول من العمل الذي طُرح في الصالات سنة 2016 وأصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في عام 2023 على منصات البث التدفقي في الولايات المتحدة.
واحتفظ الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة "ويكد"، والذي يغوص في عالم "ذي ويزرد أوف أوز"، بالمركز الثاني محققا إيرادات ناهزت 34,9 مليون دولار، مع تجاوز عائداته الإجمالية منذ صدوره 320 مليون دولار.
وفي المركز الثالث، حل "غلادييتر 2"، الفيلم الروائي الطويل الجديد للمخرج ريدلي سكوت، والذي يعيد أجواء الكولوسيوم في روما القديمة بعد 24 عاما من الجزء الأول للفيلم الملحمي الشهير، وقد حقق ما يقرب من 12,5 مليون دولار في نهاية الأسبوع الفائت.
أما فيلم "ريد وان"، الذي تدور قصته حول عملية خطف تستهدف "سانتا كلوز"، مع كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين جونسون أيضا، فقد ظل في المركز الرابع بإيرادات بلغت 7 ملايين دولار.
وفي المرتبة الخامسة، حصد فيلم الحركة الهندي "بوشبا 2- ذي رول" خمسة ملايين دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:
6- "إنترستيلار: تنث أنيفرساري" الذي يعاد عرضه في صالات السينما بمناسبة الذكرى العاشرة لطرح الفيلم الناجح مع 4,4 ملايين دولار.
7- "سولو ليفيلينغ - ري أويكينينغ" مع 2,4 مليون دولار.
8- "واي 2 كاي" مع 2,1 مليون دولار.
9- "كينغ + كاونتريز: إيه درامر بوي كريسماس لايف" مع 2,1 مليون دولار.
10- "ذي بست كريسماس باجنت إيفر" مع 1.5 مليون دولار.
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