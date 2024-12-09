يزن السيد يتفاعل مع التطورات الأخيرة في وطنه: سوريا رجعت

يزن السيد يتفاعل مع التطورات الأخيرة في وطنه: سوريا رجعت



عبّر الممثل يزن السيد عن سعادته جراء التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابه على منصة انستغرام حيث شارك مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للتعليق على الأحداث الراهنة.



وكتب يزن السيد عبر خاصية القصص المصورة رسالة جاء فيها: "صار فينا نقول سوريا رجعت للسوريين رح نبني بلد كل الدنية رح تحلم فيه يا رب غيمة ظلم راحت ورح يطلع يوم جديد لكل السوريين سوريا راجعة".



وأضاف يزن السيد: "الجولاني شكرا إلك ولكل شخص ما خاف من ظلمن وناضل لتتحرر سوريا".