نيكولا معوض: الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة

نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام صورة من داخل أحد السجون السورية.



وكتب نيكولا معوض على الصورة: "الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة يا رب... وتكون الايام الجاية تعويض عن كل المعاناة اللي عاشوها".