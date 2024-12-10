الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)

فنّ
2024-12-10 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)

منذ سقوط النظام السوري، بدأت تنتشر صور لأسرى لبنانيين اختفوا في السجون السورية لأكثر من 30 عامًا، في ظروف تشبه الجحيم. من بين هؤلاء، ظهر اسم كلود حنا ليشع الخوري، ابن بلدة دير الأحمر، الذي عُثر عليه حيًّا في مستشفى بسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.

الصور التي انتشرت تضمنت صورة قديمة باللونين الأبيض والأسود لكلود أيام شبابه، إلى جانب صورة حديثة من يوم العثور عليه. الصورة الحديثة كشفت ملامح العذاب الذي عاشه، من آثار الضرب إلى صعوبات الحياة القاسية التي واجهها طوال تلك السنين.

المفاجأة الكبرى جاءت عندما أعادت النجمة اللبنانية إليسا نشر إحدى هذه الصور عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، وأرفقتها بتعليق: "قريبي" أو "My Cousin".

في مقابلة سابقة، أكدت النجمة إليسا أن كلود تربطه بها قرابة بعيدة، إذ أن والدته هي ابنة عم والدها. كما ذكرت أن والدي كلود توفيا من شدة الحزن والأسى على فقدانه.

فنّ

إليسا

سقوط

النظام السوري

سوريا

بشار الأسد

سجناء

أسرى

لبنانيين

كلود حنا

قريب.

LBCI التالي
نيكولا معوض: الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة
بعد الأحداث الأخيرة... يارا صبري: سوريا لكل السوريين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-08

نديم الجميل لـ "جدل": سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:11

قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد

LBCI
آخر الأخبار
10:05

مولوي: نرحب بعودة اللبنانيين من سوريا والتعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة

LBCI
أخبار دولية
03:38

قائد الحرس الثوري: قوة إيران لم تتقلص بعد سقوط الأسد في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:52

بعد أسابيع من إعلان الحمل... انفصال ثنائي هوليوودي شهير (صور)

LBCI
فنّ
12:50

بعد انتشار الشائعات... ابنة جاي زي وبيونسيه تدعم والدها وتسرق الأضواء في ظهور علني (فيديو)

LBCI
فنّ
10:27

زينة ميلادية مميزة في منزل ميريام فارس: "لمّا الخيّاطة تحط شجرتها" (فيديو)

LBCI
فنّ
05:28

نيكولا معوض: الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-04

معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-04

مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي

LBCI
خبر عاجل
2024-10-21

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
فنّ
12:50

بعد انتشار الشائعات... ابنة جاي زي وبيونسيه تدعم والدها وتسرق الأضواء في ظهور علني (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:55

في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار

LBCI
رياضة
13:53

Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:52

تحولات إقليمية ودولية ساهمت في سرعة سقوط الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:50

أهمية جبل الشيخ الذي سيطرت عليه إسرائيل في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:46

نتنياهو أدلى بأقواله أمام محكمة في تل أبيب بتهمة الفساد وسوء الأمانة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:42

ترقب إسرائيلي لتطورات الداخل السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المشهد من ساحة الامويين في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:46

معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
11:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

LBCI
خبر عاجل
03:50

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

LBCI
أخبار لبنان
07:56

"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...

LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
خبر عاجل
05:01

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري

LBCI
خبر عاجل
06:49

مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها

LBCI
آخر الأخبار
23:38

القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة: سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب وأكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More