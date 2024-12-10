إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)

منذ سقوط النظام السوري، بدأت تنتشر صور لأسرى لبنانيين اختفوا في السجون السورية لأكثر من 30 عامًا، في ظروف تشبه الجحيم. من بين هؤلاء، ظهر اسم كلود حنا ليشع الخوري، ابن بلدة دير الأحمر، الذي عُثر عليه حيًّا في مستشفى بسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.

الصور التي انتشرت تضمنت صورة قديمة باللونين الأبيض والأسود لكلود أيام شبابه، إلى جانب صورة حديثة من يوم العثور عليه. الصورة الحديثة كشفت ملامح العذاب الذي عاشه، من آثار الضرب إلى صعوبات الحياة القاسية التي واجهها طوال تلك السنين.

المفاجأة الكبرى جاءت عندما أعادت النجمة اللبنانية إليسا نشر إحدى هذه الصور عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، وأرفقتها بتعليق: "قريبي" أو "My Cousin".

في مقابلة سابقة، أكدت النجمة إليسا أن كلود تربطه بها قرابة بعيدة، إذ أن والدته هي ابنة عم والدها. كما ذكرت أن والدي كلود توفيا من شدة الحزن والأسى على فقدانه.