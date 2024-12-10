بعد انتشار الشائعات... ابنة جاي زي وبيونسيه تدعم والدها وتسرق الأضواء في ظهور علني (فيديو)

حضرت بيونسيه وزوجها جاي زي مع ابنتهما بلو آيفي العرض الأول لفيلمMufasa: The Lion King في مسرح دولبي بهوليوود يوم الاثنين.

وكانت العائلة برفقة والدة بيونسيه، تينا نولز 70 عامًا، في حين يأتي هذا الظهور العائلي بعد يوم واحد من ذكر اسم جاي زي في دعوى قضائية تتهمه بالاغتصاب من فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 2000.

ردًا على هذه الاتهامات، أصدر جاي زي، 55 عامًا، بيانًا يوم الأحد، أكد فيه أن هذه الادعاءات هي جزء من "محاولة ابتزاز" وأعرب عن قلقه من تأثير هذه القضايا على حياته العائلية، وخاصة على أطفاله.

وأكد أنه يشعر بقلق خاص بشأن ابنته بلو آيفي، ويخشى أن تتعرض لأسئلة مزعجة عن هذه القضية من أصدقائها. ويُشار إلى أن الزوجين لديهما أيضًا توأمان، رومي وسير، اللذان يبلغان من العمر سبع سنوات.