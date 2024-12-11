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اختيار الممثلة سارة جيسيكا باركر للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة مرموقة

فنّ
2024-12-11 | 10:23
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اختيار الممثلة سارة جيسيكا باركر للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة مرموقة
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اختيار الممثلة سارة جيسيكا باركر للانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة مرموقة

أعلن منظمو جائزة بوكر الأدبية المرموقة الثلاثاء اختيار الممثلة الهوليوودية سارة جيسيكا باركر، لتكون بين أعضاء لجنة التحكيم لنسخة عام 2025.

ويترأس لجنة التحكيم هذه الكاتب الإيرلندي رودي دويل البالغ 66 عاما، وهو نفسه حائز جائزة بوكر عام 1993 عن رواية "Paddy Clarke Ha Ha Ha". وبالإضافة إلى باركر، تضم اللجنة الروائي النيجيري أيوبامي أديبايو والكاتب البريطاني كريس باور والكاتبة الأميركية كايلي ريد.

سارة جيسيكا باركر، الممثلة البالغة 59 عاما والحائزة أربع جوائز غولدن غلوب، حجزت لنفسها في السنوات الأخيرة مكانا في عالم الأدب من دون ضوضاء.

بدأ ذلك مع توليها منصة مديرة تحرير إحدى الشركات التابعة لدار نشر "بنغوين"، ثم من خلال إطلاق علامتها التجارية الخاصة SJP Lit في العام 2023، بالشراكة مع ناشر مستقل.

وقالت باركر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة بوكر بدا لها في بادئ الأمر "مخيفا". وأضافت "أعتبر أن أعضاء اللجنة أكاديميون متعلّمون وذوو خبرة، وهذه ليست حالتي. لم أحصل على تعليم عال. ولا أحمل أي شهادة".

ويمكن للمؤلفين ودور النشر ترشيح أعمالهم الأدبية لنسخة 2025، وستعلن القائمة التي تضم 12 أو 13 كتابا مختارا في تموز، قبل إعلان قائمة المرشحين النهائيين في أيلول، ثمّ الكشف عن اسم الفائز في تشرين الثاني 2025.

وأُطلقت جائزة بوكر عام 1969، وهي تكافئ مؤلف "أفضل رواية مكتوبة باللغة الإنكليزية" كل عام. ومُنحت الجائزة هذا العام للبريطانية سامانثا هارفي عن روايتها الخامسة "أوربيتال"، بعد منافسة هيمنت عليها الكاتبات.

وكالة فرانس برس

فنّ

جائزة بوكر الأدبية

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الممثلة الهوليوودية

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نسخة

2025.

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