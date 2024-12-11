إليسا تتألق في حفل بيلبورد العربي 2024... هكذا هنّأت السعودية على إنجازاتها (فيديو)

تألّقت النجمة اللبنانية إليسا بإطلالة آسرة على السجادة الحمراء خلال النسخة الأولى من حفل بيلبورد العربي 2024، مرتديةً فستانًا أحمر خطف الأنظار وأثار إعجاب الحضور.

وفي حديثها مع المراسل خلال الحدث، أعربت إليسا عن فخرها بإنجازات المملكة العربية السعودية، مهنئةً على استضافتها المرتقبة لكأس العالم فيفا 2034، ومشيدةً بالنهضة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة، بما في ذلك سلسلة الحفلات العالمية الكبرى.

وأكدت إليسا أنها لا تزال تتمتع بحضور قوي في الساحة الفنية، معتبرةً مشاركتها في هذا الحدث الكبير امتدادًا لمسيرتها الطويلة والمميزة، معبرةً عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذه المناسبة الاستثنائية.